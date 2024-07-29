В сошедшем с рельсов поезде ехали школьники-танцоры из Набережных Челнов

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В поезде Казань — Адлер, сошедшем с рельсов в Волгоградской области, находилась делегация детской школы хореографического искусства № 17 Набережных Челнов, рассказали в пресс-службе раиса РТ.
Дети и пять взрослых направлялись на международный конкурс «Хрустальный дельфин». Благодаря экстренному торможению машиниста и малому расстоянию до переезда, столкновения удалось избежать, но около 140 пассажиров получили незначительные травмы.
По последним данным, в поезде находилось 813 человек.
Напомним, два человека могли погибнуть при крушении поезда Казань — Адлер.