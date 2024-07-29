Mercedes за покровительство: экс-мэру Красноперекопска предъявили обвинение за взятку

В СК сообщили, что в 2020 году между администрацией и фирмой заключили контракты на благоустройство города на сумму более 89 млн рублей. Действующий на тот момент глава поручил свою заместителю указать директору фирмы передать более 1,5 млн рублей за покровительство. На эти деньги они приобрели Mercedes.