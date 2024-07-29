Mercedes за покровительство: экс-мэру Красноперекопска предъявили обвинение за взятку

Об этом сообщили ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
В СК сообщили, что в 2020 году между администрацией и фирмой заключили контракты на благоустройство города на сумму более 89 млн рублей. Действующий на тот момент глава поручил свою заместителю указать директору фирмы передать более 1,5 млн рублей за покровительство. На эти деньги они приобрели Mercedes.
«Коррупционные действия выявлены сотрудниками республиканского УФСБ России. Следователем от фигурантов получены явки с повинной, судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.
Им предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере соответственно.
Арест наложен на автомобиль, который главой был оформлен на родственницу.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением рассмотреть вопрос о снятии с должности главы администрации города Вадима Хомина. Аксёнов уточнил, что с таким предложением он выступил в связи с утратой доверия.
Ранее сообщалось, что бывший начальник управления ЖКХ Джанкоя предстанет перед судом за преступления при благоустройстве.
Экс-глава администрации Межводненского сельсовета в Крыму пойдет под суд за незаконное переоформление участков у моря.
Экс-глава Уютненского сельского поселения Сакского района отправится под суд за незаконное выделение земельных участков.