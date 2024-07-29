В омском СУ СКР завели дело по факту гибели несовершеннолетней

Следователи СУ СКР по Омской области расследуют причину смерти 15-летней школьницы. Напомним, она пропала 26 июля. Практически сразу было понятно, что девушка утонула — она ушла под воду на глазах у подруги.
Сегодня стало известно, что тело девушки заметил в Иртыше рыбак. На ЧП отреагировали в Следственном управлении СКР по Омской области. По факту смерти школьницы во время купания в Омке расследуется уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
«По версии следствия, девочка находилась на реке в месте, необорудованном для купания, со знакомыми и утонула, оступившись в воде. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства случившегося», — сообщили в ведомстве.
В Следственном управлении также напомнили о правилах безопасности: купание в необорудованных местах и халатность взрослых являются основными причинами гибели детей на воде.