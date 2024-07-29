В омском СУ СКР завели дело по факту гибели несовершеннолетней

Сегодня стало известно, что тело девушки заметил в Иртыше рыбак. На ЧП отреагировали в Следственном управлении СКР по Омской области. По факту смерти школьницы во время купания в Омке расследуется уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».