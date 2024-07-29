Число госпитализированных после схода поезда с рельсов возросло до 55

«Предварительно, пострадали 140 пассажиров, из них восемь детей. 55 человек госпитализированы в ЦРБ г. Котельниково», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Росжелдор добавили, что всего в составе поезда было 20 вагонов, в которых находилось 813 человек. В результате аварии произошел сход девяти вагонов, шесть из которых опрокинулись.
На место схода вагонов прибыл караул пожарного поезда и стрелковая команда ведомственной охраны Росжелдора. Организован также подвоз 200 л питьевой воды для пострадавших.
Ранее в этот день девять вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области. Водитель грузового автомобиля «КамАЗ» выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с составом. Железнодорожное движение на участке приостановлено.
Было возбуждено уголовное дело по ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).
Как отмечает МЧС России, проводится эвакуация пострадавших, к вылету подготовлены два вертолета Ми-8 ведомства, также на место происшествия были направлены дополнительные авиамедицинские бригады. К ликвидации последствий привлечены 324 человека и 109 единиц техники.