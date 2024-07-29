«Главное — живы»: что известно о крушении поезда Казань — Адлер под Волгоградом

На одном из видео был заметен кузов грузовика — того самого, водитель которого решил проскочить перед поездом и из-за которого, по предварительным данным, произошла авария. Чуть позже в РЖД подтвердили сход с рельсов девяти пассажирских вагонов поезда Казань — Адлер, информацию об этом компания разместила в своем официальном аккаунте в соцсетях.