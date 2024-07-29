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Андрей Бочаров встретился с пассажирами потерпевшего крушение поезда

Губернатор Волгоградской области на месте происшествия координирует работу оперативного штаба.

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Глава региона с первых минут после крупного ЧП на железной дороге взял на себя координацию ликвидации последствий происшествия. В эти минуты он приехал к перегону Гремячая — Котельниково, где продолжаются работы и находится часть пассажиров.

«Наша задача — обеспечить безопасность, приступить к восстановительным работам на путях и решить вопросы по подъему вагонов. Мы направили сюда краны большой грузоподъемности. Сейчас осуществляется обход, беседуем с каждым пассажиром, чтобы уточнить, продолжит ли он свой путь дальше в Адлер или будет возвращаться назад. У людей шок, это понятно. Но они очень по-доброму отзываются о действиях тех, кто пришел им незамедлительно на помощь в тяжелой ситуации».

прокомментировал глава региона

Свыше 330 человек из 800 пассажиров переехали в пункты временного размещения непосредственно в Котельниковском районе; 55 человек были госпитализированы. Трое, включая предполагаемого виновника аварии, находятся в тяжелом состоянии.

Оперативный штаб принял решение силами ремонтно-восстановительного локомотива транспортировать уцелевшие вагоны на соседнюю станцию. Багаж, который остался в вагонах, будет взят под охрану и в дальнейшем передан владельцам.