Андрей Бочаров встретился с пассажирами потерпевшего крушение поезда

«Наша задача — обеспечить безопасность, приступить к восстановительным работам на путях и решить вопросы по подъему вагонов. Мы направили сюда краны большой грузоподъемности. Сейчас осуществляется обход, беседуем с каждым пассажиром, чтобы уточнить, продолжит ли он свой путь дальше в Адлер или будет возвращаться назад. У людей шок, это понятно. Но они очень по-доброму отзываются о действиях тех, кто пришел им незамедлительно на помощь в тяжелой ситуации».