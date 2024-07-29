ДТП в Италии унесло жизни двух молодых граждан Молдовы, еще один наш соотечественник находится в реанимации: Машина слетела с дороги и упала в канал

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели и команда водолазов. Из упавшей в воду машины достали тела двух молодых людей. Третий пассажир, 33-летний мужчина, тоже молдаванин, жив, но в очень тяжелом состоянии. Врачи пока сдержанно оценивают его шансы на выживание.