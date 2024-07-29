Сакраменто
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП в Италии унесло жизни двух молодых граждан Молдовы, еще один наш соотечественник находится в реанимации: Машина слетела с дороги и упала в канал

В автомобиле находились три человека, один выжил, но находится в критическом состоянии и госпитализирован в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Двое молодых молдаван в возрасте 20 и 25 лет погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в воскресенье, 28 июля 2024 года, в итальянском городе Кьоджа.

Машина, в которой они находились, слетела с дороги и упала в канал, сообщает ТВ6.

В автомобиле находились три человека, один выжил, но находится в критическом состоянии и госпитализирован в больницу Местре.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели и команда водолазов. Из упавшей в воду машины достали тела двух молодых людей. Третий пассажир, 33-летний мужчина, тоже молдаванин, жив, но в очень тяжелом состоянии. Врачи пока сдержанно оценивают его шансы на выживание.

По данным предварительного расследования, автомобиль BMW X5, в котором находились трое молодых молдаван, врезался в дерево, а затем упал в канал.