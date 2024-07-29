21 ребенок госпитализирован после схода поезда «Казань-Адлер»

Как сообщает пресс-служба губернатора Волгоградской области, в которой поезд сошел с рельсов, на место схода должен прибыть ремонтно-восстановительный локомотив, который транспортирует уцелевшие вагоны на соседнюю станцию. Багаж, оставшийся в вагонах, будет передан владельцам.
В пунктах временного размещения с пассажирами работают психологи комитета социальной защиты населения Волгоградской области, оказывая необходимую поддержку.
Сегодня в Волгоградской области в результате ДТП с рельсов сошел поезд. В поезде было 803 пассажира, 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста. Ранее пресс-служба РЖД сообщала, что около 100 человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте.
В поезде также находилось 18 детей и пять взрослых из Набережных Челнов, которые направлялись на международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Хрустальный дельфин» в Туапсе. Как сообщили в пресс-службе мэрии Набережных Челнов, пострадавших среди челнинцев нет.