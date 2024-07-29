21 ребенок госпитализирован после схода поезда «Казань-Адлер»

Сегодня в Волгоградской области в результате ДТП с рельсов сошел поезд. В поезде было 803 пассажира, 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста. Ранее пресс-служба РЖД сообщала, что около 100 человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте.