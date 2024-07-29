«Попали в цель»: в США рассказали о крупном провале в зоне СВО

«Это будто бы инструкторы, и, насколько мне известно, на недавно русские попали в цель в Одессе — в понедельник или во вторник. А потом они попали в цель в Харькове, и там погибло около сорока этих наемников. Так что Россия просто говорит: “Зовите их сюда, и мы их убьем”, — отметил Джонсон.