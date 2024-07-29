«Это будто бы инструкторы, и, насколько мне известно, на недавно русские попали в цель в Одессе — в понедельник или во вторник. А потом они попали в цель в Харькове, и там погибло около сорока этих наемников. Так что Россия просто говорит: “Зовите их сюда, и мы их убьем”, — отметил Джонсон.
США, считает эксперт, ничего не могут с этим поделать, так как привыкли воевать с «маленькими человечками», не способными стрелять в ответ из танков, артиллерии и авиации.
«Они столкнулись с настоящей профессиональной армией, и США не справляются», — заключил он.
В прошлый понедельник полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что восемнадцать военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии якобы погибли после удара по Одессе. По его данным, еще 25 членов британской Специальной воздушной службы получили ранения.
В четверг Министерство обороны России сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне города Харькова. Всего удалось уничтожить до ста боевиков, уточнили в ведомстве.
Российские военные наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.