В Пермском крае 29 июля простились с тремя погибшими в СВО земляками

В Очере прошла церемония прощания с Шардаковым Константином Владимировичем. Он родился 4 декабря 1984 года. До заключения контракта с Минобороны РФ в июне 2023 года работал водителем-охранником в охранных предприятиях Перми. Погиб 15 июля 2024 года при выполнении боевой задачи.