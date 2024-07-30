В Пермском крае 29 июля простились с тремя погибшими в СВО земляками

В понедельник, 29 июля, простились с тремя земляками.
В Очере прошла церемония прощания с Шардаковым Константином Владимировичем. Он родился 4 декабря 1984 года. До заключения контракта с Минобороны РФ в июне 2023 года работал водителем-охранником в охранных предприятиях Перми. Погиб 15 июля 2024 года при выполнении боевой задачи.
В селе Сива постились с сержантом Васильевым Сергеем Николаевичем. Он родился 17 февраля 1984 года. Старший стрелок штурмовой роты погиб 9 июня 2024 года в боях за Макеевку.
Во время проведения спецоперации при исполнении служебного долга погиб житель Березников, рядовой Рычков Сергей Владимирович. С погибшим земляком простились в городском КДЦ.
Администрации территориальных образований Пермского края выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших в зоне проведения СВО земляков.
На СВО погиб 26-летний командир отделения Кирилл Худорожков из Пермского края. Жителю Верещагино, гвардии рядовому Кириллу Худорожкову 26 лет исполнилось в феврале.