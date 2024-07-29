В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии для новых граждан до двух лет

После этого, 23 июля, Госдума приняла пакет из двух инициатив, которые в том числе устанавливают новый правовой режим высылки для мигрантов. Он будет распространятся на тех иностранцев, которые находятся на территории России незаконно либо совершили правонарушения. В отношении мигрантов в этом случаем могут быть введены разного рода ограничения. Например, запрет на покупку недвижимости или транспортных средств, запрет на управление машиной, запрет на осуществление банковских операций — открытие новых счетов или снятие наличных более 30 тыс. руб. в месяц.