В горах КБР обнаружили тела двух пропавших альпинистов

Ранее сообщалось, что два человека не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу в Эльбрусском районе КБР. Облет на вертолете не дал результатов, спасатели искали пропавших пешим порядком, высадившись в предполагаемом месте ЧП.