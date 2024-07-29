В горах КБР обнаружили тела двух пропавших альпинистов

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Тела двух альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии (КБР), обнаружены на высоте 3,2 тыс. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
«По состоянию на 19:20 мск участники другой группы обнаружили тела двух пропавших альпинистов на высоте 3,2 тыс. м нижней части горы Юном», — говорится в сообщении.
Спасатели МЧС планируют спустить тела 30 июля на вертолете Ми-8 МЧС России. «Всего в работах задействованы восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, а также другие участники группы», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что два человека не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу в Эльбрусском районе КБР. Облет на вертолете не дал результатов, спасатели искали пропавших пешим порядком, высадившись в предполагаемом месте ЧП.