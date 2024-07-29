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В горах КБР обнаружили тела двух пропавших альпинистов

Спасатели МЧС планируют спустить их на вертолете Ми-8 МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Тела двух альпинистов, пропавших в горах Кабардино-Балкарии (КБР), обнаружены на высоте 3,2 тыс. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

«По состоянию на 19:20 мск участники другой группы обнаружили тела двух пропавших альпинистов на высоте 3,2 тыс. м нижней части горы Юном», — говорится в сообщении.

Спасатели МЧС планируют спустить тела 30 июля на вертолете Ми-8 МЧС России. «Всего в работах задействованы восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, а также другие участники группы», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что два человека не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу в Эльбрусском районе КБР. Облет на вертолете не дал результатов, спасатели искали пропавших пешим порядком, высадившись в предполагаемом месте ЧП.

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