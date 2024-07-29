Политологу Аббасу Галлямову дали восемь лет за «фейки» об армии

«Басманный суд решил, что я оклеветал-таки российскую армию. Дали восемь лет, правда в силу моего отсутствия в стране получилось заочно. Последнему обстоятельству я по-настоящему рад — и не только потому что у меня дети и сидеть совершенно не хочется <…> очевидно, что окажись я за решеткой, я бы не смог сохранить свой ум холодным, — а ведь это именно то, чего, по моему убеждению, от меня ждут мои читатели», — написал он.