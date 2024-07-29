Политологу Аббасу Галлямову дали восемь лет за «фейки» об армии

Политолога Аббаса Галлямова (признан Минюстом иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» об армии. Об этом он, живущий не в России, написал в своем телеграм-канале.
В карточке суда говорится, что дело против Галлямова было заведено по пп. «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил группой лиц по мотивам политической или иной вражды).
«Басманный суд решил, что я оклеветал-таки российскую армию. Дали восемь лет, правда в силу моего отсутствия в стране получилось заочно. Последнему обстоятельству я по-настоящему рад — и не только потому что у меня дети и сидеть совершенно не хочется <…> очевидно, что окажись я за решеткой, я бы не смог сохранить свой ум холодным, — а ведь это именно то, чего, по моему убеждению, от меня ждут мои читатели», — написал он.
Адвокат Галлямова Алан Гамазов сообщил РБК, что он и его подзащитный будут обжаловать это решение. Юрист добавил, что помимо заключения, суд запретил политологу в течение четырех лет администрировать сайты.
По делу также проходит украинский журналист Александр Преподобный. Он получил такой же срок, как и Галлямов, сообщил Гамазов.
Поводом для возбуждения уголовного дела стало интервью Галлямова Преподобному о специальной военной операции на Украине, вышедшее на YouTube. МВД объявило политолога в розыск в марте прошлого года, год спустя было вынесено решение о его заочном аресте.
Галлямов родился в 1972 году в Челябинске. В разное время работал руководителем пресс-службы партии «Союз правых сил» и был заместителем полномочного представителя Башкирии при президенте России.
В 2008—2010 годах работал в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства страны. После этого Галлямов вернулся в Башкирию, где до 2014 года работал замглавы администрации президента республики Рустэма Хамитова.
В качестве политтехнолога участвовал в региональных избирательных кампаниях, в 2018—2019 годах входил в состав научно-экспертного совета ЦИК России.
Сейчас ведет телеграм-канал, на который подписаны более 100 тыс. пользователей.