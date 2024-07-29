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Минюст не нашел причин признать Аллу Пугачеву иноагентом

У Минюста нет сведений, которые позволяют «сделать вывод о наличии обстоятельств», необходимых для того, чтобы внести Аллу Пугачеву в реестр иностранных агентов.

Источник: РИА "Новости"

Ответ министерства на запрос депутата Алексея Журавлева (он просил проверить певицу) опубликовала Ксения Собчак.

Но в ответе говорится, что «в случае выявления в действиях Пугачевой признаков иностранного агента» министерство рассмотрит вопрос о ее включении в реестр.

После начала спецоперации на Украине Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным уехала из России в Израиль. Галкин был включен в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.

После этого певица попросила «зачислить» ее «в ряды иноагентов любимой страны» из-за солидарности с мужем — «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

«Лицо, намеревающееся действовать в качестве иностранного агента, обязано до начала своих действий подать в уполномоченный орган заявление о включении его в реестр», — говорится на сайте Минюста.