В Новосибирске пенсионерка помогла раскрыть убийство своего соседа

Местная жительница пошла за блинами в час ночи и услышала ругань из окна соседней квартиры. Спорили двое мужчин, затем начался громкий грохот, как будто роняли мебель. На следующий день пенсионерка рассказала об этом старшей по дому, та поделилась: хозяина квартиры не видела, зато его гость предлагал купить у него стиральную машинку. Через два дня пенсионерка услышала грохот в подъезде, посмотрела в глазок: подозрительный гость вернулся и вынес из квартиры стремянку и флягу.