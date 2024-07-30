В Новосибирске пенсионерка помогла раскрыть убийство своего соседа

В Новосибирске пенсионерка помогла раскрыть убийство пьющего соседа. Трагедия произошла в ночь на 1 февраля 2022 года в квартире на улице Советская.
Местная жительница пошла за блинами в час ночи и услышала ругань из окна соседней квартиры. Спорили двое мужчин, затем начался громкий грохот, как будто роняли мебель. На следующий день пенсионерка рассказала об этом старшей по дому, та поделилась: хозяина квартиры не видела, зато его гость предлагал купить у него стиральную машинку. Через два дня пенсионерка услышала грохот в подъезде, посмотрела в глазок: подозрительный гость вернулся и вынес из квартиры стремянку и флягу.
Пока гость вышел, пенсионерка зашла в открытую дверь и увидела на диване тело человека, прикрытое одеждой. Шокированная женщина убежала к себе в квартиру и вызвала полицию. В этот момент подозрительный гость вернулся в квартиру, запер ее на ключ и вышел на улицу.
Полицейские задержали подсудимого у подъезда через 15 минут. Следователи вскрыли квартиру и обнаружили труп хозяина, при нем лежал чужой паспорт.
По данным следствия, за два дня до убийства хозяин квартиры познакомился с 43-летним дворником и позвал его выпить. Потерпевший предложил переехать к нему, во время застолья они не поделили бутылку. Дворник схватил табурет и несколько раз ударил хозяина по голове, тот перестал подавать признаки жизни. Задержанный написал явку с повинной, вину не признал, настаивал на самообороне. Ранее 43-летний уроженец Кемерово был судим за кражи.
— Суд назначил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Доводы осуждённого и адвоката о непричастности осужденного к убийству отклонены в Новосибирском областном суде. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Екатерина Махова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.