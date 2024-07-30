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При сходе поезда под Волгоградом пострадали три жителя Самарской области

При сходе вагонов поезда под Волгоградом пострадали три жителя Самарской области.

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САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Три жителя Самарской области пострадали в результате схода поезда Казань — Адлер в Волгоградской области, сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика «Камаз» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 10 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.

«Сегодня в Волгоградской области произошел сход поезда с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер. В нем ехали и жители Самарской области. На данный момент известно, что медицинская помощь понадобилась трем нашим землякам», — написал Федорищев.

Он добавил, что у пострадавших нет серьезных травм, при этом регион готов оказать любую необходимую помощь.