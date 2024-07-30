В Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими

Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы. Победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро, будущий президентский срок станет для него третьим подряд. Оппозиция не признала результаты голосования.
В центральных районах Каракаса находятся сотни людей, вооруженных палками, у некоторых бутылки с зажигательной смесью. У большинства лица закрыты платками и банданами. Протестующие разбрасывают и жгут строительный мусор посреди проезжей части.
На отдельных улицах полиция применяет слезоточивый газ для разгона манифестантов. Рядом с президентским дворцом дежурит бронетехника. В городе много перекрытий, к ЦИК не пускают даже аккредитованных там журналистов.
Повсюду слышен стук кастрюль — это распространенная в Латинской Америке форма выражения протеста.
Позднее в месте сбора протестующих в центре Каракаса прозвучали выстрелы.
Ранее Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выступили с заявлением, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение. Позднее Каракас объявил об отзыве своих дипломатов из стран, не признавших результаты выборов.