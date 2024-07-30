В Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими

Ранее Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выступили с заявлением, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение. Позднее Каракас объявил об отзыве своих дипломатов из стран, не признавших результаты выборов.