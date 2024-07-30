Сакраменто
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Поисково-спасательные работы на месте схода поезда Казань-Адлер завершены

Источник: Российская газета

Поисково-спасательные работы на месте схода поезда после ДТП в Волгоградской области завершены. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В публикации отмечается, что спасатели вынесли багаж пассажиров и доставили его на станцию Котельники. Там владельцы смогут забрать свои вещи и продолжить свой путь.

Уточняется, что на месте крушения поезда работали 324 специалиста и 109 единиц техники.

Накануне поздно вечером в МЧС сообщили, что все пассажиры сошедшего с рельсов поезда извлечены из вагонов. На месте аварии ожидают спецтехнику, которые поможет поднять на пути опрокинутые вагоны.

Напомним, в понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково водитель грузовика «КАМАЗ» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Казань-Адлер.

В результате с рельсов сошли девять вагонов. Всего в поезде находились 803 пассажира. По данным властей региона, пострадали 52 человека.

После ЧП Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.