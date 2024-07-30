Во Владивостоке двухлетний ребенок выжил, выпав из окна

Врачи отмечают, что за первое полугодие 2024 года только в «тысячекоечную больницу» было госпитализировано более десятка детей, упавших с высоты. Цифры превышают статистику прошлого года. В этом году летальных исходов не было, но есть травмы различной степени тяжести — черепно-мозговые, скелета, брюшной и грудной полости. Врачи напоминают родителям соблюдать меры безопасности.