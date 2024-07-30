Во Владивостоке двухлетний ребенок выжил, выпав из окна

«Во Владивостоке двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа и чудом выжил. Малыша доставили бригадой скорой медпомощи в “тысячекоечную больницу”. Ребенка в состоянии травматического шока экстренно госпитализировали в реанимацию. В течении трех дней совместными усилиями врачей — реаниматологов, травматологов и нейрохирургов состояние ребенка стабилизировали», — говорится в сообщении.
У ребенка — перелом левого бедра со смещением, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга. Его уже перевели в детское ортопедо-травматологическое отделение.
Врачи отмечают, что за первое полугодие 2024 года только в «тысячекоечную больницу» было госпитализировано более десятка детей, упавших с высоты. Цифры превышают статистику прошлого года. В этом году летальных исходов не было, но есть травмы различной степени тяжести — черепно-мозговые, скелета, брюшной и грудной полости. Врачи напоминают родителям соблюдать меры безопасности.