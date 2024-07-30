ДТП парализовало движение на улице Челнокова в Иркутске

Очевидцы, которые стали заложниками утренней пробки пишут в 2ГИС, что трамвай сошел с рельсов. Транспортное средство перпендикулярно загородило проезжую часть из-за чего движение стало невозможно как в центр, так и к вокзалу. Судя по онлайн картам пробка уже растянулась от Профсоюзной 85 до въезда на Глазковский мост. Также стоит улица Терешковой.