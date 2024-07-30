Сакраменто
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП парализовало движение на улице Челнокова в Иркутске

Очевидцы пишут, что трамвай сошел с рельсов.

Источник: Комсомольская правда

Утром, 30 июля, в Иркутске на одной из улиц встало движение. Как сообщает пресс-служба администрации проезд автотранспорта оказался парализован на улице Челнокова.

— Перекрыто движение транспорта от вокзала в сторону Глазковского моста, — уточнили в пресс-службе.

Очевидцы, которые стали заложниками утренней пробки пишут в 2ГИС, что трамвай сошел с рельсов. Транспортное средство перпендикулярно загородило проезжую часть из-за чего движение стало невозможно как в центр, так и к вокзалу. Судя по онлайн картам пробка уже растянулась от Профсоюзной 85 до въезда на Глазковский мост. Также стоит улица Терешковой.

Автовладельцев просят заранее выбирать альтернативные пути объезда, во избежание транспортного коллапса.