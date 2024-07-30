В Алматы пострадали пять человек, врезавшись на Infinity в подпорную стену

Автомобиль Infiniti двигался по ул. Жангир хана в западном направлении. Как рассказал водитель, здесь он проезжал впервые и поздно увидел огромную яму на дороге. Он попытался ее объехать и потерял управление.
Неуправляемый автомобиль пронесся несколько десятков метров по дороге, после чего пересек полосу встречного движения и врезался в опору подпорной стены, затем отлетел обратно.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля и его четверо пассажиров. Всех госпитализировали с различными травмами.
На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые занимаются оформлением данного ДТП.