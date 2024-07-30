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В Алматы пострадали пять человек, врезавшись на Infinity в подпорную стену

В районе Баганашыл по ул. Жангир хана, не доезжая ул. Мамыр, произошла авария с участием автомобиля Infiniti QX50. В результате ДТП пострадали водитель и его пассажиры, которые сейчас находятся в больнице, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Автомобиль Infiniti двигался по ул. Жангир хана в западном направлении. Как рассказал водитель, здесь он проезжал впервые и поздно увидел огромную яму на дороге. Он попытался ее объехать и потерял управление.

Неуправляемый автомобиль пронесся несколько десятков метров по дороге, после чего пересек полосу встречного движения и врезался в опору подпорной стены, затем отлетел обратно.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля и его четверо пассажиров. Всех госпитализировали с различными травмами.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые занимаются оформлением данного ДТП.