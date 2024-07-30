В Алматы пострадали пять человек, врезавшись на Infinity в подпорную стену

В районе Баганашыл по ул. Жангир хана, не доезжая ул. Мамыр, произошла авария с участием автомобиля Infiniti QX50. В результате ДТП пострадали водитель и его пассажиры, которые сейчас находятся в больнице, сообщает Zakon.kz.