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Житель Новосибирской области избил ребенка за царапину на машине

Бастрыкин потребовал доклад об установленных обстоятельствах.

Житель Озерного избил 12-летнего мальчика из-за царапины на машине. Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, следователи проведут проверку по данному факту.

— Мужчина избил ребенка за незначительное повреждение его транспортного средства. По словам матери пострадавшего, её 12-летний сын не удержал равновесие на питбайке и случайно задел автомобиль. В результате избиения мальчик получил сотрясение мозга, — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел 24 июля.

Следователи начали проверку. Вопросом также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин: поручил руководителю СУ СК РФ по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить об установленных обстоятельствах.

Ранее мы писали, что Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента с цыганами в новосибирской электричке.

СК