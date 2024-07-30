Житель Новосибирской области избил ребенка за царапину на машине

Житель Озерного избил 12-летнего мальчика из-за царапины на машине. Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, следователи проведут проверку по данному факту.
— Мужчина избил ребенка за незначительное повреждение его транспортного средства. По словам матери пострадавшего, её 12-летний сын не удержал равновесие на питбайке и случайно задел автомобиль. В результате избиения мальчик получил сотрясение мозга, — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел 24 июля.
Следователи начали проверку. Вопросом также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин: поручил руководителю СУ СК РФ по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить об установленных обстоятельствах.
Ранее мы писали, что Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента с цыганами в новосибирской электричке.