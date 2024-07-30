Житель Новосибирской области избил ребенка за царапину на машине

— Мужчина избил ребенка за незначительное повреждение его транспортного средства. По словам матери пострадавшего, её 12-летний сын не удержал равновесие на питбайке и случайно задел автомобиль. В результате избиения мальчик получил сотрясение мозга, — уточнили в ведомстве.