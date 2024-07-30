«Ангарский маньяк» не выплатил более десяти миллионов рублей

После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. Это уголовное дело было рассмотрено в Иркутске в ноябре прошлого года. Суд приговорил Попкова к 10 годам колонии особого режима. До вступления приговора в силу Попков находился в СИЗО-1 Иркутска.