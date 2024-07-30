Во Владивостоке слушание по делу Олега Кана о контрабанде перенесли на осень

Речь идет об уголовном деле о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Олег Кан создал преступное сообщество для контрабанды добытого подконтрольными ему компаниями краба. В период с 2014 по 2019 год участники группировки вывезли за границу больше трех тысяч тонн краба общей стоимостью 2,6 миллиарда рублей.