Во Владивостоке слушание по делу Олега Кана о контрабанде перенесли на осень

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд перенес рассмотрение второго уголовного дела в отношении «крабового короля» Олега Кана. Заседание состоится в сентябре.
Речь идет об уголовном деле о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Олег Кан создал преступное сообщество для контрабанды добытого подконтрольными ему компаниями краба. В период с 2014 по 2019 год участники группировки вывезли за границу больше трех тысяч тонн краба общей стоимостью 2,6 миллиарда рублей.
Рассмотрение уголовного дела Фрунзенский районный суд отложит на 16 сентября, так как судья в отпуске.
Напомним, ранее мы писали, что сахалинского рыбопромышленника нашли долги, сумма которых превышает 330 миллиардов рублей. Именно столько хотят взыскать приставы, пока сам «король» в федеральном розыске.