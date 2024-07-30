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Глава азербайджанской диаспоры высказался об аварии с BMW в Новосибирске

В Новосибирске глава азербайджанской диаспоры высказался об аварии с BMW.

Источник: соцсети

На Красном проспекте в Новосибирске водитель BMW врезался в семь автомобилей, в результате чего один человек получил травмы, а также все машины были повреждены. По информации пресс-службы СК РФ по Новосибирской области, было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ за уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности.

Сейчас продолжается расследование аварии и в социальных сетях начинают распространять информацию о том, куда пропал уроженец Азербайджана, который ранее фигурировал в материалах дела.

Как рассказал руководитель азербайджанской диаспоры в Новосибирске Расим Бабаев порталу BFM-Новосибирск, к нему никто не обращался по этому делу, хотя в прошлом Расиму часто приходилось выступать в роли посредника в подобных ситуациях.

Напомним, что водитель BMW, протаранивший в Новосибирске семь машин и скрывшийся с места аварии, получил домашний арест.