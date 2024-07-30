Глава азербайджанской диаспоры высказался об аварии с BMW в Новосибирске

На Красном проспекте в Новосибирске водитель BMW врезался в семь автомобилей, в результате чего один человек получил травмы, а также все машины были повреждены. По информации пресс-службы СК РФ по Новосибирской области, было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ за уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности.