ФСИН опровергла сообщения об установке виниров члену банды «Цапков» в СИЗО

В ГУФСИН России по Ростовской области уточнили, что во время содержания осужденного в СИЗО медицинские работники медико-санитарной части, а также государственные или частные организации не оказывали ему услуги по протезированию зубов. В ведомстве добавили, что в стоматологические клиники для оказания подобных услуг он также не вывозился.