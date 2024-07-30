ФСИН опровергла сообщения об установке виниров члену банды «Цапков» в СИЗО

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что направит в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить информацию СМИ о том, что в ростовском СИЗО-1 один из членов банды Цапка, Владимир Алексеев по кличке Беспредел, якобы поставил себе виниры за 800 тысяч рублей.
«Опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о пожизненно осужденном Владимире Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности», — говорится в заявлении ведомства.
В ГУФСИН России по Ростовской области уточнили, что во время содержания осужденного в СИЗО медицинские работники медико-санитарной части, а также государственные или частные организации не оказывали ему услуги по протезированию зубов. В ведомстве добавили, что в стоматологические клиники для оказания подобных услуг он также не вывозился.
Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.