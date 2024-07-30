В Хабаровске безработный отдал мошенникам более девяти миллионов рублей

Как сообщили в УМВД России по г. Хабаровску, 42-летний безработный в мае получил сообщение в соцсетях с предложением заработать на криптобирже. Это показалось ему заманчивым, хотя мужчина не имел представления, как это действует. Но неизвестный «куратор» заверил, что здесь нет ничего сложного, от него понадобится лишь вкладывать финансы и ждать невероятной прибыли. Что хабаровчанин и делал.