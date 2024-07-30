В Хабаровске безработный отдал мошенникам более девяти миллионов рублей

Как сообщили в УМВД России по г. Хабаровску, 42-летний безработный в мае получил сообщение в соцсетях с предложением заработать на криптобирже. Это показалось ему заманчивым, хотя мужчина не имел представления, как это действует. Но неизвестный «куратор» заверил, что здесь нет ничего сложного, от него понадобится лишь вкладывать финансы и ждать невероятной прибыли. Что хабаровчанин и делал.
Для «инвестиций» он взял кредит в банке. Вложил сумму, через некоторое время получил процент, что развеяло все его сомнения. Мужчина набрал кредитов побольше и перевел все на указанные счета. После чего они оказались заблокированы, «куратор» тоже исчез. Добычей злоумышленников стали 9 миллионов 360 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.