СКР возбудил уголовное дело из-за утонувшей 15-летней омички

Следственным управлением СКР по Омской области по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Дело возбудили по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Несчастный случай произошёл в пятницу, 26 июля. Омичка вместе со своими знакомыми находилась около реки в необорудованном для купания месте.
По версии следствия, она зашла в воду, оступилась и утонула. Тело школьницы нашли только накануне, 29 июля.
Напомним, что также трое суток искали пропавшую в Омске 15-летнюю девочку из Москвы. К сожалению, она погибла. Тело пропавшей москвички нашли в Иртыше около лодочной станции.