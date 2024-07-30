«Ненасытный, жадный до работы — творчества». 90 лет со дня рождения режиссера Семена Арановича

— Когда я учился в аспирантуре ЛГИТМиКа, мой научный руководитель — известный киновед Нина Сергеевна Горницкая — посоветовала мне посмотреть фильм Арановича «Летняя поездка к морю»: «Саша, это выдающаяся работа. Ни на что не похожая!» Я посмотрел и написал для ленинградской газеты «Смена» рецензию — в то время чуть ли не единственную. Она называлась «Прозвучит ли выстрел?» Выстрелит ли герой картины — парнишка — в немца? Который стоит под струями водопада, без военной формы, регалий, совершенно нагой. Это ведь враг… Помню, фильм критиковали за «абстрактный гуманизм». Он не вписывался ни в какие рамки. «Большой» Аранович начинается, как мне кажется, именно с этой картины.