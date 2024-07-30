Движение по улице Челнокова в Иркутске восстановили

Напомним, утром, 30 июля, трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу в двух направлениях. Пробка растянулась от Профсоюзной до Глазковского моста на два километра. Отметим, что трамвай всего за час вернули на рельсы и он отправился в депо.