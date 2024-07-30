Сакраменто
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по улице Челнокова в Иркутске восстановили

Утром 30 июля в направлении Глазковского моста трамвай перегородил дорогу.

Источник: Комсомольская правда

Движение автотранспорта возобновилось по улице Челнокова в Иркутске. Как сообщают в Госавтоинспекции города проезд восстановлен как со стороны Глазковского моста, так и по Челнокова.

— В результате дорожного происшествия никто не пострадал, — поделились инспекторы.

Для контроля дорожной обстановки было привлечено три экипажа ДПС. Прокуратура Свердловского района проследит за результатами проверки организованной после схода состава с рельсов.

Напомним, утром, 30 июля, трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу в двух направлениях. Пробка растянулась от Профсоюзной до Глазковского моста на два километра. Отметим, что трамвай всего за час вернули на рельсы и он отправился в депо.