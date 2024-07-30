Фадееву, Орлова, Скочиленко и Чанышеву увезли из СИЗО и колоний

Александра Скочиленко была осуждена на 7 лет в ноябре 2023 года за замену ценников на листовки с информацией о военных действиях на Украине в супермаркете «Перекресток» в марте 2022 года. Дело против нее было возбуждено по статье о распространении «фейков» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).