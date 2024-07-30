В Красноярском крае вахтовики избили коллегу и украли с его счёта деньги

На севере Красноярского края двоих вахтовиков 1984 и 1985 года рождения осудят за разбойное нападение на коллегу.
Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в марте трое вахтовых рабочих снимали квартиру в Дудинке. Накануне случившегося они распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, двое мужчин потребовали деньги у 56-летнего коллеги для покупки алкоголя. Тот отказал. Тогда злоумышленники избили его и, угрожая ножом, потребовали разблокировать телефон.
Потерпевший сообщил пароль онлайн-банка, откуда вахтовики перечислили на свои банковские карты 215 тыс. руб.
Затем они уехали в Норильск, где их задержали сотрудники полиции. Деньги злоумышленники уже успели потратить на спиртное и развлечения.
Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.