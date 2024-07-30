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В Красноярском крае вахтовики избили коллегу и украли с его счёта деньги

Деньги им нужны были на алкоголь.

Источник: РИА "Новости"

На севере Красноярского края двоих вахтовиков 1984 и 1985 года рождения осудят за разбойное нападение на коллегу.

Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в марте трое вахтовых рабочих снимали квартиру в Дудинке. Накануне случившегося они распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, двое мужчин потребовали деньги у 56-летнего коллеги для покупки алкоголя. Тот отказал. Тогда злоумышленники избили его и, угрожая ножом, потребовали разблокировать телефон.

Потерпевший сообщил пароль онлайн-банка, откуда вахтовики перечислили на свои банковские карты 215 тыс. руб.

Затем они уехали в Норильск, где их задержали сотрудники полиции. Деньги злоумышленники уже успели потратить на спиртное и развлечения.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.