В Красноярском крае вахтовики избили коллегу и украли с его счёта деньги

Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в марте трое вахтовых рабочих снимали квартиру в Дудинке. Накануне случившегося они распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, двое мужчин потребовали деньги у 56-летнего коллеги для покупки алкоголя. Тот отказал. Тогда злоумышленники избили его и, угрожая ножом, потребовали разблокировать телефон.