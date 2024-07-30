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В Красноярском крае 4-месячный ребенок скончался через три дня после полученных от матери травм

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прокуратура края поставила на контроль расследование уголовного дела в связи с гибелью ребенка в Уяре.

Источник: РИА "Новости"

Известно, что вечером 25 июля 33-летняя женщина была дома с 4-месячным и 3-летним сыновьями. Мать разозлилась из-за плача малыша и ударила его головой о деревянное ребро дивана. Следующие пару дней ребенок был бледен и плохо себя чувствовал.

Правоохранителям женщина рассказала: «Я зашла домой, укутала в пеленку младшего сына и стала его кормить, однако он плакал. Меня это вывело еще больше, и я сколько было у меня сил ударила его головой об диван».

27 июля, со слов матери, она запнулась и упала с сыном на руках, придавив ребенка своим телом. К тому же при падении малыш ударился затылком об пол.

Ребёнок скончался. У него обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, перелом свода основания черепа, ушиб головного мозга, сообщает краевая прокуратура.

3-летнего ребенка увезли под наблюдение в районную больницу. Им займется отец, который сейчас находится на вахте.

Также известно, что женщина разведена, находится в декретном отпуске, не судима, семья на профилактическом учете не состоит.

Следственный орган возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Женщина задержана.