В Красноярском крае 4-месячный ребенок скончался через три дня после полученных от матери травм

Известно, что вечером 25 июля 33-летняя женщина была дома с 4-месячным и 3-летним сыновьями. Мать разозлилась из-за плача малыша и ударила его головой о деревянное ребро дивана. Следующие пару дней ребенок был бледен и плохо себя чувствовал.
Правоохранителям женщина рассказала: «Я зашла домой, укутала в пеленку младшего сына и стала его кормить, однако он плакал. Меня это вывело еще больше, и я сколько было у меня сил ударила его головой об диван».
27 июля, со слов матери, она запнулась и упала с сыном на руках, придавив ребенка своим телом. К тому же при падении малыш ударился затылком об пол.
Ребёнок скончался. У него обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, перелом свода основания черепа, ушиб головного мозга, сообщает краевая прокуратура.
3-летнего ребенка увезли под наблюдение в районную больницу. Им займется отец, который сейчас находится на вахте.
Также известно, что женщина разведена, находится в декретном отпуске, не судима, семья на профилактическом учете не состоит.
Следственный орган возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Женщина задержана.