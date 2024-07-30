В Иркутске съехавший с рельсов трамвай перекрыл движение транспорта

В районе железнодорожного вокзала Иркутска остановился автомобильный транспорт — причиной стал съехавший с рельсов трамвай.
Во вторник утром на улице Челнокова столицы Приангарья трамвай сошел с путей и перекрыл автодорогу в обоих направлениях. Для регулирования транспортных потоков на место прибыли три экипажа ДПС.
По предварительной информации, в инциденте с трамваем никто не пострадал. Прокуратура поставила на контроль проверку обстоятельств происшествия, сообщили в надзорном ведомстве.
«На данный момент движение по автомобильной дороге со стороны Глазковского моста восстановлено», — уточнили в Госавтоинспекции.