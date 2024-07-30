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В Иркутске съехавший с рельсов трамвай перекрыл движение транспорта

Источник: Российская газета

В районе железнодорожного вокзала Иркутска остановился автомобильный транспорт — причиной стал съехавший с рельсов трамвай.

Во вторник утром на улице Челнокова столицы Приангарья трамвай сошел с путей и перекрыл автодорогу в обоих направлениях. Для регулирования транспортных потоков на место прибыли три экипажа ДПС.

По предварительной информации, в инциденте с трамваем никто не пострадал. Прокуратура поставила на контроль проверку обстоятельств происшествия, сообщили в надзорном ведомстве.

«На данный момент движение по автомобильной дороге со стороны Глазковского моста восстановлено», — уточнили в Госавтоинспекции.