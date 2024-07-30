Железногорца приговорили к обязательным работам за выброс собаки с балкона

Полицейские нашли подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину и рассказал правоохранителям, что за месяц до случившегося подобрал собаку на улице. Пёс, с его слов, начал портить мебель и различные вещи. После расставания с девушкой мужчина выпил спиртное и заметил, что питомец сгрыз его последние ботинки.