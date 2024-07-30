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Железногорца приговорили к обязательным работам за выброс собаки с балкона

Жителя Железногорска приговорили к 250 часам обязательных работ за выброс собаки с балкона второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Красноярскому краю.

Источник: Reuters

В декабре 2023 года в полицию Железногорска обратились зоозащитники, которые нашли и взяли на лечение собаку с тяжёлыми травмами. Изначально они считали, что пса сбила машина, но оказалось, что его выбросил с балкона 38-летний мужчина.

Полицейские нашли подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину и рассказал правоохранителям, что за месяц до случившегося подобрал собаку на улице. Пёс, с его слов, начал портить мебель и различные вещи. После расставания с девушкой мужчина выпил спиртное и заметил, что питомец сгрыз его последние ботинки.

Мужчина разозлился и выбросил собаку с балкона второго этажа, а после написал о своём поступке бывшей, чтобы «отомстить ей».

Полиция возбудила и расследовала уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Суд приговорил мужчину к 250 часам обязательных работ.

Добавим, что собака благодаря неравнодушным волонтёрам смогла выжить, однако часть функций организма, по мнению экспертов, восстановить будет невозможно. Сейчас пёс живёт в новой любящей его семье.