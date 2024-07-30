В Приангарье вода ушла с подтопленных участков

ТАСС, 30 июля. Вода ушла с подтопленных участков в Иркутской области. Подтоплений домов и участков в настоящий момент нет, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
«Ситуация стабилизировалась, подтопленных участков и домов нет», — приводятся в сообщении слова начальника главка МЧС Вячеслава Федосеенко. Оперативная группа МЧС завершает работу в западных районах Иркутской области. Принято решение о выводе группировки в места постоянной дислокации.
29 июля управление сообщало, что остаются подтопленными пять приусадебных участков. В конце предыдущей недели число подтопленных домов достигало 20, а приусадебных участков превышало 50.
На прошлой неделе в регионе прошли дожди. Ранее в Иркутске и Ангарске из-за угрозы подъема воды в реках был введен режим повышенной влажности. На территории Нижнеудинского района введен режим ЧС.