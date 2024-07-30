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Трамвай сошел с рельсов в Иркутске из-за лопнувшей стяжки

Движение автотранспорта уже восстановили.
Источник: Комсомольская правда

Из-за аварии в Иркутске, 30 июля, возле ж/д вокзала встало движение автотранспорта. Трамвай перегородил по диагонали проезжую часть. Как сообщает пресс-служба администрации города сейчас движение уже восстановлено.

— Причиной стала лопнувшая стяжка на рельсах под асфальтом. В течение дня скорость движения трамваев на данном участке будет ограничена до 5 километров в час, — пояснили в администрации.

Дорожные работы произведут в ночное время. Специалисты вскроют асфальт и отремонтируют сломанный рельс.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Приангарья впервые пройдет форум онкологических пациентов. Гостям мероприятия расскажут о современных методах лечения и профилактики заболевания.