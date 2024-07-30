Трамвай сошел с рельсов в Иркутске из-за лопнувшей стяжки

Из-за аварии в Иркутске, 30 июля, возле ж/д вокзала встало движение автотранспорта. Трамвай перегородил по диагонали проезжую часть. Как сообщает пресс-служба администрации города сейчас движение уже восстановлено.
— Причиной стала лопнувшая стяжка на рельсах под асфальтом. В течение дня скорость движения трамваев на данном участке будет ограничена до 5 километров в час, — пояснили в администрации.
Дорожные работы произведут в ночное время. Специалисты вскроют асфальт и отремонтируют сломанный рельс.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Приангарья впервые пройдет форум онкологических пациентов. Гостям мероприятия расскажут о современных методах лечения и профилактики заболевания.