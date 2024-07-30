В Иркутской области за три дня утонули шесть человек

Например, 52-летняя братчанка утонула 27 июля после распития спиртных напитков на берегу водохранилища в районе мыса «Пурсей». При таких же обстоятельствах днем ранее утонул мужчина. Его тело до сих пор не нашли.
28 июля в селе Жигалово на реке Лена утонул 38-летний местный житель, а в Иркутске в районе плотины ГЭС отдыхающие вытащили из воды тело 22-летнего мужчины.
«В Черемхово 27 июля утонул 54-летний мужчина, который в вечернее время отправился купаться на озеро, расположенное в селе Новогромово Черемховского района, и не вернулся», — рассказывают полицейские.