В Иркутской области за три дня утонули шесть человек

По данным полиции Иркутской области, за минувшие выходные утонули шесть человек, сообщает ИА «ТК Город». Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, основными причинами гибели людей на воде «являются нахождение на воде или отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения».