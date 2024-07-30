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В Иркутской области за три дня утонули шесть человек

По данным полиции Иркутской области, за минувшие выходные утонули шесть человек, сообщает ИА «ТК Город». Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, основными причинами гибели людей на воде «являются нахождение на воде или отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения».

Источник: РИА "Новости"

Например, 52-летняя братчанка утонула 27 июля после распития спиртных напитков на берегу водохранилища в районе мыса «Пурсей». При таких же обстоятельствах днем ранее утонул мужчина. Его тело до сих пор не нашли.

28 июля в селе Жигалово на реке Лена утонул 38-летний местный житель, а в Иркутске в районе плотины ГЭС отдыхающие вытащили из воды тело 22-летнего мужчины.

«В Черемхово 27 июля утонул 54-летний мужчина, который в вечернее время отправился купаться на озеро, расположенное в селе Новогромово Черемховского района, и не вернулся», — рассказывают полицейские.

несчастный случай