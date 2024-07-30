Двое детей пострадали в массовом ДТП с пассажирским автобусом в Омской области

В результате массового ДТП пострадали два мальчика, 9 и 11 лет, которые ехали в автомобиле Nissan. В момент аварии в салоне автобуса находились семь пассажиров. Из них никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, окончательно все причины происшествия установят в ходе дальнейшей проверки.