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Двое детей пострадали в массовом ДТП с пассажирским автобусом в Омской области

В понедельник, 29 июля, в Марьяновском районе произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса Ford.

Пострадали два ребёнка.

По предварительным данным, 60-летний водитель автобуса на подъездной дороге к посёлку Марьяновка врезался в остановившийся автомобиль Nissan. Тот от удара продвинулся вперёд и столкнулся с автомобилем Subaru. Он в свою очередь также сдвинулся вперёд и въехал в КамАЗ.

В результате массового ДТП пострадали два мальчика, 9 и 11 лет, которые ехали в автомобиле Nissan. В момент аварии в салоне автобуса находились семь пассажиров. Из них никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, окончательно все причины происшествия установят в ходе дальнейшей проверки.