ДТП с участием автобуса и трамвая в Хабаровске: пострадала женщина

По предварительной информации от ГАИ Хабаровска, сегодня, 30 июля, в 10:35, водитель автобуса КАВЗ не предоставил преимущество в движении трамваю маршрута № 5 в районе дома 109 на улице Тихоокеанской, что привело к столкновению.