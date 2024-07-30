ДТП с участием автобуса и трамвая в Хабаровске: пострадала женщина

По предварительной информации от ГАИ Хабаровска, сегодня, 30 июля, в 10:35, водитель автобуса КАВЗ не предоставил преимущество в движении трамваю маршрута № 5 в районе дома 109 на улице Тихоокеанской, что привело к столкновению.
В результате аварии травмы получила пассажирка трамвая, женщина, 1950 года рождения.
Она была доставлена в медицинское учреждение для обследования.
Прокуратура г. Хабаровска организовала проверку, чтобы оценить деятельность организации, отвечающей за пассажирские перевозки. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Кроме того, прокуратура держит на контроле ход проверки, выполняемой правоохранительными органами, — сообщает Телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.