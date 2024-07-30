Росфинмониторинг признал организации из Башкирии экстремистскими

В обновленный список ведомства попали фонды и движения, открыто призывающие к нарушению территориальной целостности России. Организации продвигают идеи сепаратизма и призывают к внутреннему расколу и разрушению страны. Многие из участников организаций с первых дней воюют против ВС РФ на стороне украинской армии.