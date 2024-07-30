Росфинмониторинг признал организации из Башкирии экстремистскими

Так, в список попали сразу две общественные организации — «Башкирский национальный политический центр» («Башнацполит»)* и «Башкорт»**, функционирующие на территории нашего региона.
В обновленный список ведомства попали фонды и движения, открыто призывающие к нарушению территориальной целостности России. Организации продвигают идеи сепаратизма и призывают к внутреннему расколу и разрушению страны. Многие из участников организаций с первых дней воюют против ВС РФ на стороне украинской армии.
Ранее «Башинформ» писал о том, что движение ЛГБТ*** внесено в перечень террористических и экстремистских.
*признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
**признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
****движение внесено в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.