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Росфинмониторинг признал организации из Башкирии экстремистскими

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов 56 организаций, имеющих признаки националистической и сепаратистской направленности и работающих на территории страны. Об этом говорится в соответствующем реестре ведомства.

Источник: Башинформ

Так, в список попали сразу две общественные организации — «Башкирский национальный политический центр» («Башнацполит»)* и «Башкорт»**, функционирующие на территории нашего региона.

В обновленный список ведомства попали фонды и движения, открыто призывающие к нарушению территориальной целостности России. Организации продвигают идеи сепаратизма и призывают к внутреннему расколу и разрушению страны. Многие из участников организаций с первых дней воюют против ВС РФ на стороне украинской армии.

Ранее «Башинформ» писал о том, что движение ЛГБТ*** внесено в перечень террористических и экстремистских.

*признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

**признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

****движение внесено в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.