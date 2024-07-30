Глава МО Балаганского района ждет суда

Напомним, чиновницу обвиняют в том, что она весной прошлого года фиктивно устроила на работу водителем в администрацию знакомого семьи и получала за него зарплату.
«Должностное лицо обвиняется по статьям о присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере и о служебном подлоге, ее супруг — в подстрекательстве и пособничестве присвоению, а знакомый супруга — в пособничестве присвоению», — пояснили следователи, отметив, что на имущество обвиняемой в сумме 827 тысяч рублей наложен арест.
Теперь стихийно возникшая семейная «шайка мошенников» ждет суда.