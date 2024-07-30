Сакраменто
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС рассказали подробности ночного пожара с хлопками на Гайве в Перми

Огонь охватил дом в СНТ «Гремячий лог» в ночь на 30 июля.

Источник: Аргументы и факты

Подробности ночного пожара в микрорайоне Гайва в Перми, во время которого были слышны хлопки, рассказали в МЧС Пермского края.

Первым о пожаре сообщил портал 59.RU. Очевидцы заявили, что наблюдают серьёзное горение в районе улицы Лобвинской, а также слышали несколько хлопков.

В МЧС рассказали, что пожар произошёл в СНТ «Гремячий лог». Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 00:49 30 июля.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение дома с надворными постройками», — уточнили подробности в ведомстве.

При пожаре произошёл хлопок газового баллона. Однако во время происшествия никто не пострадал. Огнеборцы потушили возгорание. В ликвидации пожара участвовали 15 сотрудников МЧС.

пожары