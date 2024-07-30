В МЧС рассказали подробности ночного пожара с хлопками на Гайве в Перми

Подробности ночного пожара в микрорайоне Гайва в Перми, во время которого были слышны хлопки, рассказали в МЧС Пермского края.
Первым о пожаре сообщил портал 59.RU. Очевидцы заявили, что наблюдают серьёзное горение в районе улицы Лобвинской, а также слышали несколько хлопков.
В МЧС рассказали, что пожар произошёл в СНТ «Гремячий лог». Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 00:49 30 июля.
«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение дома с надворными постройками», — уточнили подробности в ведомстве.
При пожаре произошёл хлопок газового баллона. Однако во время происшествия никто не пострадал. Огнеборцы потушили возгорание. В ликвидации пожара участвовали 15 сотрудников МЧС.