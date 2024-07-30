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Две школьницы на мотоцикле пострадали в ДТП с иномаркой в Братске

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух девочек-подростков.

Источник: ГУ МВД России по Иркутской области

Авария произошла днём 29 июля в жилом районе Гидростроитель на улице Гайнулина в Братске.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительным данным, 14-летняя школьница без спроса взяла у отца мотоцикл «Кайо» и поехала кататься с 13-летней подругой, однако в какой-то момент они столкнулись с автомобилем «Хонда». От столкновения у иномарки отвалился бампер.

В результате дорожно-транспортного происшествия двум девочкам-подросткам потребовалась медицинская помощь. Причины и условия произошедшего выясняются. Родителей школьницы могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Прокуратура проводит проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.