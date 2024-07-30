Две школьницы на мотоцикле пострадали в ДТП с иномаркой в Братске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительным данным, 14-летняя школьница без спроса взяла у отца мотоцикл «Кайо» и поехала кататься с 13-летней подругой, однако в какой-то момент они столкнулись с автомобилем «Хонда». От столкновения у иномарки отвалился бампер.