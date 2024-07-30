Сакраменто
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге во время прогулки пропал десятилетний велосипедист

Волонтеры Екатеринбурга разыскивают десятилетнего ребенка из СНТ «Мечта».

Источник: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге с 29 июля идут поиски десятилетнего Андрея Горбунцова. Мальчик из садового некоммерческого товарищества «Мечта» в Чкаловском районе не вернулся с прогулки.

У ребенка худощавое телосложение, серые глаза, светло-русые волосы. В день пропажи был одет в черно-синюю ветровку, черные кофту и спортивные штаны, а также синие кроссовки. Мальчик был на черном велосипеде типа BMX с ярко-зелеными рулем и вилкой.

— Может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700−54−52 или 112, — обращаются к жителям города волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Также поисками ребенка занимаются сотрудники территориального ОВД.

— Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, сообщать по телефонам: 8 (343) 356−42−12 (дежурная часть отдела полиции № 12) или 02, 102, — передает пресс-группа УМВД Екатеринбурга.