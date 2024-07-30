В Екатеринбурге во время прогулки пропал десятилетний велосипедист

В Екатеринбурге с 29 июля идут поиски десятилетнего Андрея Горбунцова. Мальчик из садового некоммерческого товарищества «Мечта» в Чкаловском районе не вернулся с прогулки.
У ребенка худощавое телосложение, серые глаза, светло-русые волосы. В день пропажи был одет в черно-синюю ветровку, черные кофту и спортивные штаны, а также синие кроссовки. Мальчик был на черном велосипеде типа BMX с ярко-зелеными рулем и вилкой.
— Может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии
Также поисками ребенка занимаются сотрудники территориального ОВД.
— Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, сообщать по телефонам: