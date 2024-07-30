Сакраменто
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миассе в связанный с рекой пруд утекло больше 10 тонн нефтепродуктов

В Челябинской области на пруду и реке произошел разлив нефти.

Источник: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Миассе произошел разлив нефти. Масляное пятно стало расползаться по Поликарпову пруду и реке Миасс (пруд находится в месте впадения в Миасс реки Атлян).

Бороться с загрязнением отправили сразу три отряда спасателей. На водоеме установили плавучее ограждение протяженностью 200 метров, чтобы нефтяное пятно не сползало по течению.

Работа по очистке водоема продолжалась ночью. Ситуацию осложняет то, что уровень воды в пруду и реке Миасс сильно поднялся из-за паводка, накануне из-за этого даже объявили эвакуацию.

— С поверхности воды в Поликарповом пруду и реке Миасс собрано, откачано и вывезено 12 тонн масляной эмульсии, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Обстоятельства и причины розлива нефтепродуктов устанавливаются.