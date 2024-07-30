В Миассе в связанный с рекой пруд утекло больше 10 тонн нефтепродуктов

В Миассе произошел разлив нефти. Масляное пятно стало расползаться по Поликарпову пруду и реке Миасс (пруд находится в месте впадения в Миасс реки Атлян).
Бороться с загрязнением отправили сразу три отряда спасателей. На водоеме установили плавучее ограждение протяженностью 200 метров, чтобы нефтяное пятно не сползало по течению.
Работа по очистке водоема продолжалась ночью. Ситуацию осложняет то, что уровень воды в пруду и реке Миасс сильно поднялся из-за паводка, накануне из-за этого даже объявили эвакуацию.
— С поверхности воды в Поликарповом пруду и реке Миасс собрано, откачано и вывезено 12 тонн масляной эмульсии, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Обстоятельства и причины розлива нефтепродуктов устанавливаются.