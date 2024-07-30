«Лжеминер»: 20-летний омич за три месяца ложно заминировал более 200 зданий в 37 регионах России и Беларуси

В Омске суд огласил приговор 20-летнему местному жителю: который массово рассылал ложные сообщения о минировании госучреждений и объектов социальной сферы. Молодой омич разослал более 200 сообщений о якобы минировании объектов в 37 регионах России.
Как сообщили в СУ СКР по Омской области, молодой омич использовал для рассылки ложных сообщений ноутбук и мобильный телефон. Информацию о якобы минировании различных объектов осужденный рассылал с марта по май 2021 года. Злоумышленник также отправлял аналогичные сообщения по электронной почте учреждениям на территории Беларуси.
Личность лжеминера установили сотрудники УФСБ и УМВД России по Омской области. Вскоре он был задержан.
В 2023 году Советский районный суд приговорил омича к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима за рассылку ложных сообщений о минировании зданий на территории России. В июле 2024 года он был приговорен к 3 месяцам лишения свободы за совершение аналогичного преступления в Беларуси. Суд в совокупности приговоров назначил лжеминеру наказание в виде 2 лет 9 месяцев колонии общего режима.