«Лжеминер»: 20-летний омич за три месяца ложно заминировал более 200 зданий в 37 регионах России и Беларуси

В 2023 году Советский районный суд приговорил омича к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима за рассылку ложных сообщений о минировании зданий на территории России. В июле 2024 года он был приговорен к 3 месяцам лишения свободы за совершение аналогичного преступления в Беларуси. Суд в совокупности приговоров назначил лжеминеру наказание в виде 2 лет 9 месяцев колонии общего режима.