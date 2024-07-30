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Домой вернулась только лошадь: мужчину, пропавшего в тайге при странных обстоятельствах, ищут месяц

Сборщика дикоросов месяц разыскивают в тайге Бурятии.
Источник: Комсомольская правда

С момента загадочной пропажи 32-летннего Сергея Борисенко прошел месяц. Еще 24 апреля 2024 года житель села Урлук, что в Забайкалье, отправился за дикоросами в зимовье Бурятии. Домой возвращаться собрался в июне. Однако в конце первого летнего месяца родные Сергея нашли только его лошадь недалеко от их села. Вскоре было заведено уголовное дело по факту убийства. А 30 июля следователи сообщили новые детали пропажи.

— В лесу в 30 километрах от села Малый Куналей Бурятия при невыясненных обстоятельствах безвестно исчез 32-летний житель Забайкальского края, — рассказывают в региональном СК. — Мужчина мог стать жертвой насильственного преступления. В ходе проведенного расследования не удалось установить обстоятельства исчезновения потерпевшего.

В июне Сергей отправился домой верхом на своем коне. Тогда его видели сборщики дикоросов. Но уже в конце июня на окраине села родные нашли лошадь сибиряка без наездника. Близкие обратились с заявлением о розыске в полицию.

Особые приметы — на животе шрамы от порезов. СУ СКР по Бурятии

Сергей Борисенко европейской внешности, на вид ему около 33−35 лет, рост 180−185 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русые, глаза карие.

На момент исчезновения сибиряк был одет в черный рабочий костюм, вязанную кофту синего цвета. На ногах сборщика были черные резиновые сапоги. Особые приметы — на животе шрамы от порезов.