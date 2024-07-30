Домой вернулась только лошадь: мужчину, пропавшего в тайге при странных обстоятельствах, ищут месяц

С момента загадочной пропажи 32-летннего Сергея Борисенко прошел месяц. Еще 24 апреля 2024 года житель села Урлук, что в Забайкалье, отправился за дикоросами в зимовье Бурятии. Домой возвращаться собрался в июне. Однако в конце первого летнего месяца родные Сергея нашли только его лошадь недалеко от их села. Вскоре было заведено уголовное дело по факту убийства. А 30 июля следователи сообщили новые детали пропажи.