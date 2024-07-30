В Приморье завели дело после исчезновения семилетнего мальчика

Ребенок пропал 26 июля в районе бухты Безымянная в поселке Дунай. Полиция сообщала, что отец с двумя детьми приехал отдыхать в палаточном лагере, в течение дня его сын играл с другими детьми, плавал в мелководной речке, которая впадает в море. Ребенок находился под присмотром взрослых. На несколько минут 44-летний мужчина упустил сына из поля зрения, а когда вернулся к водоему, мальчик пропал. Одна из находящихся на пляже девушка сказала, что видела зеленый плавательный круг в открытом море. Ребенка ищут спасатели, полицейские и волонтеры.