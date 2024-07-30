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Сотрудников акимата Тараза обвинили в хищении более 100 млн тенге

Агентство по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой Жамбылской области начали досудебные расследования в отношении должностных лиц отдела финансов акимата города Тараза, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учета поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, подделывали официальные документы, незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения в виде коммерческой недвижимости и товаров народного потребления, конфискованных по приговорам судов.

Сумма ущерба от их действий превышает 100 млн тенге.

«В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения».

Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу