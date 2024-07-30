Сотрудников акимата Тараза обвинили в хищении более 100 млн тенге

Сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учета поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, подделывали официальные документы, незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения в виде коммерческой недвижимости и товаров народного потребления, конфискованных по приговорам судов.